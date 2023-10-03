Proje Koordinatörü Muhammet Emin Ayyıldız, gençleri birçok açıdan desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

Ayyıldız, "Gençlere ruhsal sağlıklarını korumaları için yeni araçlar ve yollar tanıtıyoruz. Araştırmalarımız sonucunda gördük ki Avrupa'da ortak bir sorun olduğu kanısına vardık. Bu noktada Türkiye, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Hollanda olmak üzere toplamda 5 ülke olarak gençlerin ruhsal sağlık ve esenlikleri konusunda farkındalık kazanmaları ve ruhsal sağlıklarını korumaları için harekete geçmeleri adına projemizi hayata geçirdik." diye konuştu.

Ortak ülkelerdeki katılımcılarla bir araya gelip konuşma kulüpleri düzenlediklerini dile getiren Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızın ülkelerinden gelen 35 genci, 3-9 Ekim arasında Adana'da ağırlayarak, ruhsal sağlık ve esenlik konusunda farkındalık kazanmaları, bazı beceri ve araçları tanımaları için bir araya getireceğiz. Proje takvimimizde eğitim metotları kullanılacak. Rol yapma, münazara, tartışma, araştırma, sunum yapma ve benzeri interaktif katılımların içinde barındırıldığı çeşitli atölyeler olduğu bir takvim hazırlandı."

Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği Başkanı Ali Ayyıldız ise dernek olarak gençlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yola çıkış hedeflerinin gençler olduğunu aktaran Ayyıldız, "Türkiye'deki gençlerle, Avrupalı gençlerin kaynaşmasını temin etmek için böyle bir projeye giriştik. Projemizin de inşallah bu güzel amaçlara ulaşacağını değerlendiriyoruz. Bu tür projeleri de yapmaya, uygulamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AA