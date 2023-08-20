ADANA (AA) - Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, son olarak İspanya ekibi SD Ponferradina forması giyen 29 yaşındaki Lukaku ile anlaşmaya vardı.

Turuncu-beyazlı ekip, Belçikalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA