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Goller: Dk. 60 Murat Sipahioğlu (Kendi kalesine), Dk. 76 (Penaltıdan) ve Dk. 78 Metehan Altunbaş, Dk. 86 Serhat Kot (Penaltıdan), Dk. 89 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor , sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Hacettepe 1945'i 5-0 yenerek, 4. tura yükseldi.

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