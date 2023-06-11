İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, "Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Belediyeler, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alalım, başka bir işe verelim… Bu, siyasetin temeline aykırıdır’ açıklamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna;

“Az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra, bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden, başta siyasi partimin Genel Başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorum.” dedi.

- Siyaset, artık Türkiye'de spordan daha fazla efor gerektiriyor siyaset. Son olarak da ‘Aday mısınız’ diye soralım o zaman. Çünkü, ‘Herkes aday olabilir’ diye önünü açmıştı Genel Başkan…

“Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim. Teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

HABER: METE YILMAZ