Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu sonucun ardından Inter puanını 92'ye çıkarırken, Frosinone 32 puanda kaldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Tajon Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram attı.

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Inter, 36. hafta mücadelesinde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone 'ye konuk oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.