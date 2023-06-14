Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray'ın en golcüsü Icardi, en hırçını Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray'ın en golcüsü Icardi, en hırçını Abdülkerim Bardakcı

Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş, genel tasnifte de bronz madalya elde eden Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü milli sporcu Adem Asil , "yılın erkek cimnastikçisi", organizasyonu bronz madalyayla tamamlayan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Yılmaz Göktekin ise "yılın antrenörü" seçildi.

Avrupa Cimnastik Birliğinin 2022 yılının en iyilerini belirlemek için düzenlediği oylama sonuçlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.