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Törene, Şehit Tuğay'ın yakınlarının yanı sıra Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcıvekili Mehmet Hakan Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin 5 yaşındaki oğlu Ramazan, törende babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak öptü, şehidin eşi Nejla Tuğay da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Özgeçmişinin okunduğu törende, Tuğay'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı dua edilmesinin ardından askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

Tuğay için görev yaptığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında tören düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Tuğay, 9 Şubat Cuma günü görev esnasında yüksekten düşerek yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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