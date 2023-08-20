AFYONKARAHİSAR AA- Kente farklı ülkelerin dışında Türkiye'nin diğer illerinden gelen karavancılar, tarihi Frigya, Ayazini köyü, Emre ve Eber gölleri ile Karahisar Kalesi gibi turistik yerleri geziyor.

Kocatepe Spor Kompleksi girişinde yer alan uluslararası standartlara uygun 50 karavanlık alanda duş yerleri, mutfak, çamaşır ve ütü odası ile tuvaletler bulunuyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, motokros alanını yaptıktan sonra yarışmalara karavanlarıyla gelenler olduğunu gördüklerini söyledi.

Termal bölgedeki ilk karavan alanını yaptıklarına değinen Zeybek, şöyle konuştu:

"Her yıl Karavan Fest yapıyoruz. İlkini iki yıl önce yaptık. Bu yıl ciddi katılım vardı. Karavancılarla görüştüğümüzde çok memnun olduklarını, Afyonkarahisar'dan geçerken buranın mutlaka kalınabilecek yer olduğunu ifade ettiler. Bu alanı yaparak, farklı bir turizm sektörü oluşturalım dedik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda bile yerli ve yabancı karavancılar alanda. Afyonkarahisar'ın değerlerini, göreve geldiğimizden beri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. "

"Sabah fıskiyeler ve kuş sesiyle uyanıyorsunuz"

Alana karavanıyla gelen Ayhan Akbaş, Afyonkarahisar'daki tarihi turistik yerleri görmek istediklerini dile getirdi.

Kamp alanının imkanlar açısından güzel olduğunu vurgulayan Akbaş, "Elektrik, su, çamaşırhanesi, ocak ve lavabolarıyla güzel bir tesis kurulmuş. Geçen yıl burada durmuştum. Bu yıl biraz daha fazla kalmayı düşünüyorum." dedi.

Veteriner hekim Handan Bildirici ise Ankara'dan geldiklerini söyledi.

Daha önce çadır kampı yaptıklarını anlatan Bildirici, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'a tarihi güzellikleri görmek için geldik. Kentte karavancılığın meşhur olduğunu öğrendik. Karavan alanı inanılmaz güzel. 5 yıldızlı otellerin arasına yapılmış yemyeşil bir yer. Karavanla ilk deneyimimizi burada yapmaktan mutluyuz. Sabah fıskiyeler ve kuş sesiyle uyanıyorsunuz. Tuvalet, mutfak, çamaşırhane her şey çok temiz."

Eş Özgün Bildirici de "Daha önce otellere gidiyorduk. Salgın sonrası doğal hayatla iç içe yaşamak ve bu şekilde bir tatilin bize özgür bir alan sunduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Belçika'dan yola çıkan Robert Koedam, 10 kişilik karavan ekibiyle Afyonkarahisar'a geldiğini dile getirdi.

Yolculuğunun güzel geçtiğini anlatan Koedam, "Karavan alanı çok temiz ve nezih bir yer. Herkesi Motor Sporları Merkezine davet edeceğim. Türkiye'den sonra Ermenistan ve Gürcistan'a gideceğim." diye konuştu.