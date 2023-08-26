IĞDIR (AA) - Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanış amaçlı gelen sporcular, 3200 rakımlı ana kampta hem egzersiz hem de hakim oldukları spor dallarında antrenman yapma fırsatı buluyor.

Kampta bir alanda tenisçi Türk dağcıların antrenman yapmaları, farklı alanda ise İranlı dağcıların yoga ve cimnastik egzersizleri gerçekleştirmeleri kameralara yansıdı.

Önce 3200 rakımda konaklayan dağcılar, daha sonra 4200 rakımdaki kampın ardından 4 günlük tırmanışla 5137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkma faaliyetini tamamlayacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Karslı, uluslararası bir proje için Ağrı Dağı'na tırmandıklarını belirterek, "Tenis sporuyla ilgileniyorum, tenis benim her şeyim. Burada arkadaşımla tenis antrenmanı yapma fırsatı buldum ve bundan dolayı çok mutlu oldum. Ağrı Dağı gerçekten bütün spor faaliyetleri için çok güzel ve çok uygun bir yer. Bütün doğaseverleri buraya doğa sporları yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Ağrı Dağı rehberlerinden Yıldırım Seçmen de grubuyla birlikte zirveye doğru yola çıktıklarını anlatarak, "Zaman ve fırsat bulduğumuzda farklı spor branşlarında farklı etkinlikler de yapıyoruz. Tenis oynamayı çok seviyorum. Bugün de Ağrı Dağı'nda tenis oynadık." ifadelerini kullandı.