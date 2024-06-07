Iğdır

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Iğdır Valiliği tarafından yapımına başlanılan yol, Ağrı Dağı'nın kuzey bölümünün tamamını kapsıyor.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın Korhan bölgesinden başlayıp Serdarbulak'a kadar devam edecek yol, toplamda 49 kilometre uzunluğa sahip olacak.

Şu ana kadar 29 kilometresinde çalışmaların tamamlandığı yolun, hem bölgenin hayvancılık ve turizmine hem de terörden arındırılan Ağrı Dağı'nın güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

Her geçen gün özellikle doğa sporlarına ilginin arttığı kentte, 2 bin 500 metre rakımda yapılan yol sayesinde turistlerin Ağrı Dağı'na kamp ekipmanlarını ulaştırmasının kolaylaştırılması da amaçlanıyor.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Iğdır Valisi Ercan Turan, yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve yakın zamanda kullanıma açılacağını söyledi.

Korhan Yaylası'na kadar 2023 yılında 16 kilometre sıcak asfalt yaptıklarını hatırlatan Turan, "Sonra bu yolun devamı olarak Korhan'dan Serdarbulak'a kadar yaklaşık 33 kilometre olan yolumuzun altyapısını, sanat yapılarını güzelleştiriyoruz." dedi.

Turan, toplamda 49 kilometre olacak yolun şu ana kadar birinci etabında 16, ikinci etabında ise 13 kilometresinin yapıldığını belirterek, "Çok hızlı bir şekilde bu yolu tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yolu yapmaktaki amacımız, bu yaylayı arı kovanlarıyla bezemeyi düşünüyoruz, yayla turizmine açacağız. Küçük ve Büyük Ağrı Dağı'nı turizme açmayı düşünüyoruz. Bu yolun turizm altyapısını geliştireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bölgenin hayvancılığa da açılacağını vurgulayan Turan, "Kapasitemizin çok altında hayvancılık yapıyoruz, bu kapasiteyi artıracağız. Buranın hayvancılık konusunda da önemli bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Altyapı olmadan turizm, tarım, hayvancılık, arıcılık olmuyor. Bunların gelişmesi, kentimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması bizim için hayati öneme haiz." ifadelerini kullandı.