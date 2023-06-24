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Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, bölgenin ilgi çeken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Sulak alanlarda yüzerken ya da beslenirken görülebilen su maymunları, Güney Amerika'yla benzer iklimdeki Iğdır'da sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Kürk üretimi için ana vatanları Güney Amerika'dan çevre ülkelere getirildikten sonra çiftliklerden kaçan su maymunları (myocastor coypus), Ağrı Dağı eteklerinde yaşıyor.

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