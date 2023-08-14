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Kazada ağır yaralanan bebek E.N.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.K. ile minibüs yolcularından H.Y. (21), İ.D. (41), Ş.Ç (43), M.D. (48), M.K. (32), D.K. (31), S.A. (59), Ş.Ç. (28), M.I. (26), H.A. (15), E.Z.K. (1), Ş.K. (42), Ş.Ş. (16), N.I. (16), E.Ç. (28) ve E.N.Y. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

C.E'nin kullandığı 04 AAB 962 plakalı minibüs ile M.K. (22) idaresindeki 04 PA 962 plakalı otomobil, Küpkıran Kavşağı'nda çarpıştı.

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