Vizyon öncesinde, filmin oyuncuları ve ekibinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan yapımcı Özgür Akçay, uzun süredir aile üzerine bir film yapmak istediğini söyledi.

Aile konulu pek çok film projesi bulunduğunu dile getiren Akçay, "Herkes nasibini yer derler, bu film de nasibini yiyecek. Hazırda olan filmlerden değil de bir akşam bir anda ufak tefek birkaç satır kaleme alıp yazmaya başladım. Bir dakika; güzel olacak mı acaba deyip üstüne yatıp ondan sonra kaleme aldığım bir iş oldu. Beş altı ay gibi bir sürede yazdım. Haziranda ön hazırlığa, temmuzda sete çıktık." dedi.

Akçay, oyuncu kadrosunun seçiminde özenle çalıştıklarını, sinema filmi çekmenin zor bir iş olduğunu, ekipteki herkesin bir şeylerin ucundan tutması gerektiğini kaydetti.

"Temele aileyi koyarak bir adım atmış oldum"

Aileyle alakalı çokça film yapılması gerektiğini vurgulayan Akçay, "Bir aile babasıyım ve aile filmleri yapmak istiyorum. Buradan yola çıkarak, temele aileyi koyarak aile filmleriyle ilgili bir adım atmış oldum." şeklinde konuştu.

Filmin ön hazırlığının ve çekimlerinin 4'er hafta, post prodüksiyonun ise 8 hafta sürdüğü kaydeden Akçay, "Çekimler İstanbul'da yapıldı ama burada bir Kahire oluşturduk diyebilirim. Çünkü film Kahire'deki bir kazı alanında başlıyor." ifadelerini kullandı.

Akçay, filmin konusuna ilişkin, "Macera dolu bir film oldu. Aile Çıkmazı, hem aile dramı komedisi hem de içinde bulunulan konu itibariyle de aileyi maceraya çekiyor. Yani çıkmaz değil aslında, çünkü işin içinden çıkıyorlar. Çıkmazlar hepimizin hayatında var ama bir şekilde finale geldiğinde o işten sıyrılman, ayakta durman gerekir. Bunun da öyle bir hikayesi var. Film güzel, mutlu sonlarla bitiyor; hatta birkaç tane mutlu son var, izleyicilerin severek izleyeceğine eminim." değerlendirmesini yaptı.

Filmin yönetmeni Emre Bahadır Çırakoğlu da keyifli bir film olduğunu, güzel bir aile filmi yaptıklarını belirterek, "Hem ailece izlenebilecek hem de gençlere de hitap etmesi için dijital kodların içinde bulunduğu bir film oldu. Her yaştan herkesin keyifle izleyebileceği bir film olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Her film gibi zorlandıkları yerlerin olduğunu dile getiren Çırakoğlu, çekimlerde çok eğlendiklerini, filmin güzel bir sanat tasarımına sahip olduğunu ve sonuçtan da memnun kaldıklarını kaydetti.

"Hikaye Mısır'da bir arkeoloji kazısında başlıyor"

Oyuncu Ferit Aktuğ, filmin eğlenceli ve güzel bir aile komedisi olduğunu belirterek, "Hem aile filmi hem de kendi içinde draması var. Güzel bir film olduğuna inanıyorum." dedi.

Filmde Şevket karakterini oynayan Aktuğ, "Arkeolog bir çift var filmde. Evlilik hayatlarında normal ilişkilerde de olan çatışmalar yaşıyorlar ve bunu temize çekmek için çeşitli uğraşlar içindeler. Bir eniştemiz bir de kötü adamımız var. Hem kendi ilişkileriyle hem de onlarla mücadele ediyorlar." şeklinde konuştu.

Aktuğ, içten bir hikayesi olan filmin izleyici karşısına çıkmasından heyecan duyduklarını kaydetti.

Oyuncu Ruhi Sarı, filmde canlandırdığı Mısırlı müze müdürü El Sayed karakterinin sürprizli bir adam olduğunu belirterek, önceden tanıdığı ve dost olduğu arkadaşlarının da yer aldığı bir ekiple çalışmaktan memnuniyet duyduğunu, bunun işe de olumlu yansıdığını ifade etti.

Çekimlerde keyifli vakit geçirdiklerine işaret eden Sarı, "Hem güldürdük hem de bir heyecan kattık işe. Yani heyecanı, biraz da aksiyonu olan, keyifle izlemelik bir film oldu." değerlendirmesini yaptı.

Film hakkında

Yapımını AKC film, yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu, yapımcılığını Özgür Akçay'ın üstlendiği "Aile Çıkmazı" filminde başrolleri Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı paylaşıyor.

Akademisyen bir çiftin arkeolojik bir kazı sırasında buldukları paha biçilmez bir heykelin peşinde yaşadıkları eğlenceli hikayeyi konu alan filmde Alper Baytekin, Burcu Cavrar, Esra Kılıç, Sercan Gülbahar, Sarp Bozkurt, Melis İşiten ve çocuk oyuncular Mina Akdin ile Ahmet Hakan Ünal da rol alıyor.

Türkiye'de 15 Mart'ta vizyona girecek film, Azerbaycan'ın yanı sıra Avrupa'daki sinema salonlarında da izleyiciyle buluşacak.