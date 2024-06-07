Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdikleri destekle onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurguladı.

Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Bu ay yapılacak ödemeyle, bugüne kadar hanelere 84,3 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını kaydetti.