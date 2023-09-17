Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince düzenlenen festival kapsamında çevre bilinci ve iklim krizi ile serbest kategoride düzenlenen kısa film yarışmasına 1784 katılım oldu.

Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu finale kalan 10 kısa film arasından çevre bilinci ve iklim krizi kategorisinde Celal Yücel Tombul'un "Meryem" filmi birinci, Ali Rojhat Karaoğul'un "Denge" filmi ikinci, Anıl Gök'ün "Cansuyu" filmi üçüncü oldu.

Serbest kategoride ise Turan Haste'nin "Rutubet" filmi birinci, Alkım Özmen'in "Bir gece babamı asarken" filmi ikinci ve Emre Sefer'in "Babamın öldüğü gün" filmi üçüncülük elde etti.

Programda dereceye giren kısa film yönetmenlerine ödülleri takdim edildi. Sinema sanatçıları Emel Göksu ile Engin Çağlar'a ise onur ödülü verildi.

Antik kentteki Zeus Tapınağı alanında dereceye giren kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, buradaki konuşmasında, festivalin Aizanoi Antik Kenti'nde yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Aizanoi'nin tanıtımı için çalışmalar yapıldığını belirten Börü, "Her yıl Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret edenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Düzenlenen bu festivalde bu tarihi değerin tanıtılmasına katkı sağlıyor." dedi.

Ödül töreninin ardından Ahmet Baran orkestrası ile solist Nilgün Kızılcı konser verdi.

AA