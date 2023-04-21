Hatay

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle 14 el ateş edilerek saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimlere az bir süre kala yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Failin hemen yakalanmış olması, bu meselenin arkasındaki bütün gerçekleri yapılacak soruşturmayla sonuna kadar ortaya çıkarır. Gerçekten Türk siyasetini zehirlemek isteyen bu tür provokatif eylemlerin bir daha ortaya çıkmamasına vesile olur çünkü birilerinin en çok korktuğu şey Türkiye'de demokrasinin tıkır tıkır işlemesidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, olayın, hem seçim güvenliğini şüpheli hale getirmek isteyenlerin hem de Türkiye'de toplumsal kırılma alanlarını ortaya çıkarmak isteyenlerin "ekmeğine yağ sürecek" hain bir saldırı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin en çok başarılı olduğu hususlardan biri seçimdir"

Son günlerde her seçim döneminde olduğu gibi güvenliği gündeme getiren birtakım "bayat" tezlerin konuşulmaya başlandığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aslında Türkiye'nin yapmakta en çok başarılı olduğu hususlardan biri, yıllar boyunca en iyi yaptığımız şeylerden biri seçimdir. Türkiye demokrasisine baktığınız zaman bu millet, fevkalade yüksek katılım oranlarıyla demokrasinin içinde yer alır. Çünkü millet ipi asla başkalarına, vesayetçilere bırakmak istemez. Beşeri planda, sözün de kararın da sadece kendisinde olmasını ister. Onun için de bizim halkımız, dünyanın sözde en ileri demokrasisi olduğu iddia edilen ülkelerle kıyasladığınızda da çok yüksek bir katılım oranıyla demokrasiye, iradesine, sandıklarına sahip çıkar.

Hem seçim kampanyası hem seçim günü hem de sandıklar açıldıktan sonra insanların iradelerinin kayıtsız, şartsız, eksiksiz, noksansız ortaya konulması bakımından Türkiye kusursuz bir seçimi inşallah gerçekleştirecektir. Hiç kimsenin seçim güvenliği üzerinden birtakım spekülasyonlarla, Türk halkının geldiği bu noktadaki başarıyı ve Türkiye'nin gerçekten yüksek kaliteli bir demokrasiye ulaşma noktasında gösterdiği başarıyı gölgelemesine rıza gösteremeyiz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Kurtulmuş, yaraların sarılması için canla başla mücadele edildiğini anlattı.

Kurtulmuş, yüz binlerce konut yapılarak bir yıl içinde depremzedelerin evlerine kavuşacağı bir seferberlik kampanyasının başlatıldığına dikkati çekerek, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tamamlanmış bazı evlerin afetzedelere teslim edileceğini bildirdi.

"Milletimizin yaralarını saracağız"

Depremlerin etki alanının büyüklüğüne işaret eden Kurtulmuş, "Asrın felaketi lafı birilerini rahatsız ediyor. 'Efendim buradaki bazı beceriksizleri örtmek için bunu söylüyorsunuz' diye değil, bunu biz söylemiyoruz. Dünyada deprem meselesinde uzman olanlar da söylüyorlar ki dünyada çok uzun yıllar, yüzyıllar boyunca karada tespit edilen en şiddetli etkisi olan depremle karşı karşıya kaldık. Bunların tesirlerini kısa süre içinde ortadan kaldıracağız. Milletimizin yaralarını saracağız. Allah'ın izniyle yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, yıkımın yaşandığı yerlerin hızlı şekilde ayağa kaldırılacağına şahitlik edeceklerini, bunun bir devlet sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Afetlere daha hazırlıklı olmak için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Kurtulmuş, "Afet ve Kriz Yönetimine Karşı Risk Kalkanı" adı altındaki projeyi ortaya koyduklarını belirtti.

Kurtulmuş, AK Parti'nin seçim beyannamesinin depremlerin ardından 6 başlığa çıkarıldığını, ilk bölümünün "Afetlere Dirençli Şehirler" adı altında toplandığını belirterek şöyle konuştu:

"Nasıl 'asrın felaketi' diyorsak, hiç abartısız söylüyorum; bu seçim de 'asrın seçimi'dir. Bu seçimde sadece kimin cumhurbaşkanı olacağına, kimlerin milletvekili olacağına karar verilmeyecek. Milletimizin tercihi ve seçimi bunun çok ötesinde bir konuyla alakalıdır. Türkiye'nin önünde iki istikamet var; bir istikamet yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürümek. Güvenle, istikrarla, bütün meselelerini çözerek, tam bağımsızlık idealine bağlı kalarak, dünyadaki gelişmeleri bilen ama dünyadan esen rüzgarlara karşı savrulan değil, dünyadaki gelişmelerde rol belirleyen bir ülke olarak Türkiye yoluna devam edecek. Yani Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Türkiye Yüzyılı' olarak tanımladığımız yeni dönemin kapılarını sonuna kadar Allah'ın izniyle açacaktır."

"Türkiye sıradan bir ülke olamaz"

Kurtulmuş, 21 yıldır birçok şey yapıldığını, bunlar arasında Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli gelişmeleri, Togg ve TCG Anadolu gemisi ile Türkiye'nin füzeleri ve uydularının sayılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin doğal gazının artık ithal edilen doğal gazın dolaştığı o entegre sistemin içine girdiğini belirten Kurtulmuş, bütün başarıların ortaya çıkmasını sağlayan ana unsurun AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı sırasında vesayet odaklarıyla mücadele etmesi olduğuna dikkati çekti.

TCG Anadolu'ya laf atanlar olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Adamın biri televizyonda konuşuyor. Utan Allah'tan, milletten utan. Diyor ki 'İki tane bombayı o geminin üstüne atarlar. Daha fazla konuşmuyorum suç teşkil eder' diyor." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, zaten o iki bomba atılmasın diye uçak gemisinin, uçakların, İHA'ların yapıldığını söyledi.

İHA'lar ve SİHA'ları, tüfeklerini yapan, teknolojileri üreten, arabalarını üreten hedef sahibi bir Türkiye olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye sıradan bir ülke olamaz. Türkiye yeniden güçlü bir Türkiye olacak. Türkiye uluslararası alanda sözü güçlü, gücü etkili bir ülke olacak. Allah'a şükür bu istikamette gidiyor. İnşallah bunu yaparken de sadece maddi kalkınma değil, manevi kalkınmaya da önem veren bir hükümet olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi'nde teravihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığını, çocukluğu ve gençliğinin bu ibadethanenin kapısının önünde "Ayasofya'nın zincirleri kırılsın, Ayasofya açılsın" diye slogan atarak geçtiğini anlattı.

"AK Parti sadece bir siyasi partiden ibaret değildir"

AK Parti'nin ikinci 20 yılında çok daha ileriye gideceğini ve çok daha büyük işler başaracağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"AK Parti sadece bir siyasi partiden ibaret değildir. AK Parti bir dava hareketidir. Davası yeniden büyük Türkiye'yi kurmak ve yeryüzünde adaletli, hakkaniyetli bir sistemin kuruluşuna öncülük yapmak olan bir siyasi iddianın merkezidir. Hedefi olan '2023, 2053 ve 2071' der. Şimdi 2023'e evet bazı hedeflerimiz belki dönemin şartları dolayısıyla tam somut olarak gerçekleşmese de beklediğinizden daha ileri adım attığımız alanlar da oldu. Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere. Şimdi 2023 hedeflerini niye diğerleri söyleyemedi de siz söylediniz? 2053 diye siz söyleyebiliyorsunuz? Niye 2071'i siz diyorsunuz? Bunların hepsi diğer bütün milletimizin her bir ferdinin ortak tarihidir. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Anadolu'nun Müslümanlara kapılarının açılışının 1000'inci yılı. Önüne hedef koyabilmek, köklü bir siyasi düşünceye sahip olmakla mümkündür."

Kurtulmuş, 14 Mayıs'ın cumhurbaşkanı, milletvekili seçimi olmanın çok ötesinde bir istikamet tayini seçimi olduğunu vurgulayarak, "Bu milletimizin istikameti, yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde. Bu yapılan altyapının üstünde yeni bir döneme geçiyoruz. Adı ne? Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı boş söylenmiş bir söz ya da slogan olsun diye söylenmiş bir söz değildir. Altyapısı yapılmış her alanda altyapısı gerçekleşmiş, şimdi bunun üstüne Türkiye, Allah'ın izniyle küresel anlamda da güçlü ve büyük bir ülke olacak. Bu mücadeleyi veriyoruz. Hepiniz bunun farkındasınız. İnşallah 14 Mayıs, Türk siyasi tarihinde yeni bir dönüm noktası olacak." diye konuştu.

"Artık vesayet odaklarının ağababalarının hiçbirinin bu ülkede sözü geçmeyecektir"

Türkiye'nin 14 Mayıs 1950'de "tek parti faşizmi"nden kurtulduğunu, Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının iktidara geldiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Evet 14 Mayıs'ta yeniden bir şey hatırlatıyoruz. Birtakım vesayet heveslilerinin hala bir köşede sinsi sinsi oturma ihtimallerini görmüyor değiliz. Adam onun için diyor; 'İki tane bomba atarlar' diyor. Hala birtakım vesayet odaklarının iç ve dış Türkiye düşmanı mahfillerle nasıl el ele, kucak kucağa Türkiye'nin aleyhine işler çevirdiğinin farkındayız. Bunun için diyoruz ki artık vesayet odaklarının ağababalarının hiçbirinin bu ülkede sözü geçmeyecektir. Ne dışarıdaki Hansların ne onların içerideki uzantılarının hiçbirisinin vesayet odaklarının temsilcilerinin sözü geçmeyecektir. Menderes 'Söz milletindir' diyordu. Çünkü millete söz sırası gelmemişti. Millet sözünü söylemeye başladığı zaman hemen ağzını kapatıyorlardı. 'Yeter söz milletindir' dedi. Biz de Menderes'in o 1950 destanından 73 yıl sonra diyoruz ki yeter söz de karar da gelecek de milletindir."

AK Parti'nin seçim başarılarının arkasındaki temel nedenlerin en başında milletin gönlüne girmeyi başarmış olmalarının geldiğini belirten Kurtulmuş, milletin gönlünde kalmayı, tutunmayı ve hatta oradan düşmemeyi başarıp 24 günlük çalışmanın sonunda derin bir nefes alarak "Elhamdülillah" diyeceklerini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı.

AA