İstanbul

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Maalesef 'İktidara gelirsek Yeşilköy Havalimanı'nı falanca şirketin emrine vereceğiz.' diyor. Meseleyi biraz daha şöyle kurcaladığınız zaman tam bağımsızlık idealine sahip olmamanın dışında başka unsurların olduğunu da herhalde söylememiz gerekir." dedi.

AK Parti'den İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olan Kurtulmuş, derneğin genel merkezinde gerçekleşen MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

MÜSİAD'ın büyük bir medeniyetin parçası, Anadolu irfanının yaşayan unsurlarından olduğunu ifade eden Kurtulmuş, derneğin aynı zamanda büyük bir iddia, hedef ve büyük bir gelecek tasavvurunun sahibi bir topluluğun adı olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Osmanlı'nın çözülüş dönemlerinden bugüne kadar gelen mücadelede isimlerin, siyasi partilerin, siyasi fikirlerin ve aktörlerin değiştiğini ancak tartışılan konuların hiç değişmediğini dile getirerek, "Gündelik konular, güncel meseleler farklı olabilir ama 1900'lerin Türkiye'sinde hatta daha geriye gidip 1850'lerin Türkiye'sinde tartışılan konularla 2023'ün Türkiye'sinde tartışılan konular arasında zerre miskal bir fark yoktur. Tartışmanın tam da temeli, 'Bu ülke müstakil bir ülke olarak, tam bağımsız bir ülke olarak iki ayağı üstünde dik durarak yoluna devam edecek mi etmeyecek mi?' tartışmasıdır." ifadesini kullandı.

Muhalefetin söylemlerini eleştiren Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de gerici, çağ dışı, tam bağımsızlığı anlayamamış kafalar, 'Biz iktidara gelirsek Yeşilköy (Atatürk) Havalimanı'nı Amerikalı şirkete vereceğiz, onlar işletecek.' diyor. Çünkü onların Türkiye'de milli savunma sanayisinde yerlilik oranlarının yüzde 80-85'lere çıkmasıyla övünecek bir yüzleri yoktur. Öyle bir defterleri, öyle bir geçmişleri, öyle bir hesapları yoktur. Maalesef 'İktidara gelirsek Yeşilköy Havalimanı'nı falanca şirketin emrine vereceğiz.' diyor. Meseleyi biraz daha şöyle kurcaladığınız zaman tam bağımsızlık idealine sahip olmamanın dışında başka unsurların olduğunu da herhalde söylememiz gerekir. Bugünlerde ittifaklarını açık bir şekilde ortaya koyan, karşı taraftaki cepheye destek isteyen, terörle ilişkili olan grupların duyduğu rahatsızlığın belki de dışavurumudur. Çünkü onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin ürettiği milli ve yerli İHA'lar ve SİHA'lar terörle mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olmuştur."

Türkiye'de gerçekleşen başarıların arkasındaki esas unsurun zihniyet devrimi olduğunu aktaran Kurtulmuş, 21 yılda elde edilen en büyük kazanımlardan birinin de özgüven inşası olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin gençleri büyük hedefler istikametinde yürüyor"

Türkiye'de genç neslin "edepsiz" yetiştiğini savunanların olduğuna dikkati çekip buna tepki gösteren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gençleri, büyük hedefler istikametinde yürüyor Allah'ın izniyle. Geçen sene Hakkari'den TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katılan 47 ekip vardı, gençlerin oluşturduğu ekip. Liseler, üniversiteler harıl harıl teknoloji yarışının bir parçası olmaya gayret ediyor. Türkiye'nin gençleri Allah'ın izniyle büyük bir öz güven içerisindedir. Bugün, yarına ilişkin 'Şunu da yapabiliriz.' dediğimiz ne varsa 'Bunların hepsini yaparız, elin oğlunda ne varsa hepsinden daha güzelini, daha iyisini Türkiye olarak biz gerçekleştiririz.' diyen bir genç kitleyle karşı karşıyayız. Bu öz güven 21 yılda kazandığımız en büyük başarıların başında geliyor."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın da konuştuğu toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD önceki dönem genel başkanları, milletvekilleri, AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Memet Yalçın, diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

AA