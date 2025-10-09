İSTANBUL (AA) - Akbank, ekim ayı boyunca kredi kartı kullanıcılarına chip-para, mil puan, indirim ve taksit avantajları sunan kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Axess sahipleri, 31 Ekim'e kadar market ve gıda sektörlerindeki 2 bin lira ve üzeri ilk alışverişten sonraki her alışverişine 75 lira, Juzdan ile QR ödemelerde ek 25 lira ile toplamda 1000 liraya varan chip-para kazanabiliyor.

Wings kullanıcıları ise aynı sektörlerde 3 bin lira ve üzeri her harcamaya 7 bin 500, Juzdan'dan QR ile ödemelerde ek 2 bin 500 olmak üzere toplamda 100 bin mil puan elde edebiliyor.

Kampanyadan yararlanmak için harcamadan önce kampanyalara Juzdan'dan katılım sağlanması yeterli oluyor. Juzdan'da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, mil puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

Bu kampanyalar arasında Troy logolu Axess ile 1000 lirayla 2 milyon lira arasındaki peşin eğitim kurumu harcamalarına faizsiz ve ücretsiz 5 taksit, 50 bin lira ve üzeri fiziki yurt dışı harcamasına 100 bin mil puan gibi fırsatlar yer alıyor.

Giyim sektöründe 4 bin lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 4 bin lira ve üzeri alışveriş için 15 bin, QR ödemelere ek olarak 5 bin mil puan olmak üzere toplamda 60 bin mil puan veriliyor.

Akbank Kart ile market, manav, kasap ve şarküteri sektörlerinde tek seferde yapılan ikinci ve sonraki her bin 500 lira üzeri harcamada 50 lira, Juzdan ile QR ödemelerde ek 50 lira olmak üzere toplamda 1000 lira chip-para kazanılabiliyor.

Axess kartı ilk kez edinen müşteriler, 15 Kasım'a kadar yapacakları her 3 bin lira ve üzeri alışverişlerinde 800 lira, toplamda 8 bin liraya varan chip-para kazanabiliyor. Başvuru sonrası kartlar internet ve mobil ödemelerde anında kullanılabiliyor.



İlk kez Wings sahibi olacaklar ise Juzdan'dan kampanyaya katıldıktan sonra 15 Kasım'a kadar yapacakları toplamda 60 bin liralık harcamaya yurt dışında 12 bin lira, yurt içinde 6 bin lira uçak bileti değerinde kullanılabilecek 600 bin mil puan kazanabiliyor.

Her iki kampanya için de ilgili karta başvuru sonrasında Juzdan uygulaması üzerinden kampanyaya katılım yapılması gerekiyor.