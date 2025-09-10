Akciğer kanseri, dünyada ve ülkemizde en çok ölüme yol açan kanser türleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Özellikle sigara içenlerde daha sık görülse de, hiç sigara kullanmamış kişilerde de ortaya çıkabilmektedir. Çevresel faktörler (asbest, hava kirliliği, pasif içicilik), genetik yatkınlık ve kronik akciğer hastalıkları da riski artırmaktadır.

Belirtiler ve Bulgular: Akciğer kanseri genellikle sessiz seyreden bir hastalıktır. Erken evrelerde çoğu kez hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak hastalık ilerledikçe şu şikayetler görülebilir:

· Uzun süren, giderek artan öksürük

· Kanlı balgam

· Göğüs ağrısı

· Nefes darlığı

· Ses kısıklığı

· İştahsızlık, kilo kaybı ve halsizlik

Ne yazık ki bu belirtiler genellikle ilerlemiş evrede ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle sigara kullanan kişilerin şikâyetlerini önemsemesi ve gecikmeden doktora başvurması hayati önem taşır.

Tanı Yöntemleri

Akciğer kanseri şüphesinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

· Akciğer grafisi ve Bilgisayarlı Tomografi (BT): İlk değerlendirmede en sık kullanılan görüntüleme yöntemleridir.

· PET-CT: Kanserin yayılımını ve evresini belirlemede kullanılır.

· Bronkoskopi: Kamera yardımıyla solunum yollarının içten incelenmesi ve biyopsi alınması işlemidir.

· İğne biyopsisi: Akciğer dokusundan parça alınıp mikroskop altında incelenmesi.

Tanı konulduktan sonra hastalığın evresi, yani yayılım derecesi belirlenir. Tedavi planı buna göre yapılır.

Cerrahi Tedavi Ne Zaman Uygulanır?

Cerrahi, akciğer kanserinde tam şifa sağlayabilen yöntemdir. Ancak her hasta cerrahiye uygun değildir. Uygunluk, kanserin evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre değerlendirilir.Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında cerrahi ilk tercihtir.Cerrahiden önce mutlaka kalp ve akciğer fonksiyon testleri yapılarak hastanın ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağı belirlenir.

Cerrahi Yöntemler

· Torakotomi: Göğüs kafesinin açılmasıyla yapılan klasik yöntemdir.

· Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS): Küçük kesilerden kamera ve özel aletlerle yapılan kapalı yöntemdir. İyileşme süresi daha kısadır, hasta günlük yaşamına daha çabuk döner.

· Robotik Cerrahi: Son yıllarda giderek yaygınlaşan, daha hassas çalışmaya ve üç boyutlu görüntüye olanak tanıyan modern bir yöntemdir.

Sonuç

Akciğer kanserinde cerrahi tedavi, uygun hastalarda yaşam süresini ve yaşam kalitesini belirgin şekilde artırır. Başarı için en önemli faktör ise erken tanıdır.

Unutmayın: Uzun süren öksürük, kanlı balgam veya açıklanamayan kilo kaybı yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisi uzmanına başvurun. Düzenli kontroller, erken tanı ve uygun tedavi ile akciğer kanseri yenilebilir.