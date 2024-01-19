Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Çivril ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırları içinde bulunan 14 bin 692 hektar büyüklüğündeki saha, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeniyle 29 Haziran 2000'de Bakanlık onayıyla "Akdağ Tabiat Parkı" olarak belirlenmişti.

Söz konusu tabiat parkı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "milli park" statüsü kazandı. Böylece bu alan, Türkiye'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 49'uncu milli parkı oldu. Alanın büyüklüğü de 15 bin 933 hektara çıkarıldı.

Tabiat parkı ilan edildiği tarihten bu yana bölgede aktif doğa koruma faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu nedenle kapsadığı alanda, yaban hayatı, popülasyonu ve tür çeşitliliği önemli ölçüde artarak türlere ait habitatlar olumlu yönde gelişme gösterdi. Ayrıca son yıllarda gerçekleştirilen ekosistem izleme çalışmalarında da insan etkisinden uzak kalan sahadaki doğal süreçlerin sağlıklı şekilde ilerlediği tespit edildi.

Sahanın kaynak değeri olan kızıl geyiğe ait habitatlar korunarak memeliler, yırtıcılar ve leşçiller arasında sağlıklı bir zincir geliştirildi.

Milli park alanında, 20 yıl öncesine oranla sayıca çok daha fazla kızıl geyik, yaban domuzu, tilki ve kurt türleri görüldü. Park sınırları içindeki ve sahanın insan ulaşımına en uzak bölgelerinden olan Tokalı Kanyonu'nda Türkiye'de yaşayan 4 tür olan kara, kızıl, sakallı ve küçük akbabanın yuva yaptığı tespit edildi.

Milli parkın bir diğer kaynak değerini ise Tokalı Kanyonu'nda yer alan Fındıklıdere ve Karanlıkdere vadileri boyunca varlığını sürdüren doğal yaşlı karaçam ormanları oluşturuyor. Bu bölge, Denizli ve Afyonkarahisar'daki yaban hayatının en kuvvetli şekilde desteklendiği orman ekosistemi konumunda bulunuyor. Ayrıca Karanlıkdere Vadisi'nde bulunan Kurtini Mağarası, mevcut karstik kayaç yapısı sayesinde oluşturmuş olduğu sarkıtlarla alana ayrı bir değer katıyor.

"Bölge yüksek ziyaretçi potansiyeli olan bir parktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde milli parkların sayısının artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, Akdağ Milli Parkı'nın flora ve fauna açısından da büyük bir zenginlik içerdiğine dikkati çekti.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bölge, nesli tehlike altında olan türleri barındıran, doğal yapı, kültürel değerler ve mevcut kaynakları sayesinde yüksek ziyaretçi potansiyeli olan bir parktır. Sahada aynı zamanda jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik kaynak değeri bulunan kanyon, mağara, kayalık, dağ, akarsu ve göl gibi alanlar da bulunuyor. Ziyaretçi potansiyeliyle öne çıkan alan, milli park ilan edilmesiyle daha etkin korunacaktır."