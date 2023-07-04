Mersin

Kılıçer, yazılı açıklamasında, AKİB'in haziranda 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Birliklerinin ocak-haziran ihracatına ilişkin bilgi veren Kılıçer, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri yılın ilk yarısında 7,15 milyar dolarlık dış satım tutarına ulaştı." ifadesini kullandı.

Kılıçer, 6 ayda en fazla ihracatı kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinden elde ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"AKİB olarak ocak-haziranda en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 637 milyon dolarla Irak birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 514,5 milyon dolarla Rusya, 390,6 milyon dolarla Almanya takip etti. Yılın ilk yarısında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerde Suudi Arabistan, Yunanistan ve Rusya pazarları öne çıktı. Bu dönemde Suudi Arabistan'a yüzde 92 artışla 119,3 milyon dolarlık, Yunanistan'a yüzde 74 artışla 114, 6 milyon dolarlık, Rusya'ya yüzde 36 artışla 514,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

AA