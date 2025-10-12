İSTANBUL (AA) - Akiş GYO ve Kırmızı Çocuklar Derneği'nin başlattığı Kırmızı Karavan projesi, toplumsal dayanışmayı sanatın, müziğin ve çocukların yaratıcılığıyla bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kırmızı Karavan, çocukların geleceğine umut taşımak hedefiyle çıktığı yolculukta iyilikseverleri İstanbul'da Akasya AVM'deki Çocuk Festivali'nde buluşturdu.

Festivalde, çocuklar yaratıcılıklarını keşfederken, aileler de iyiliğin birleştirici gücüne ortak oldu.

Sunucu ve gönül elçisi Tanem Sivar'ın desteğiyle gerçekleşen festivalde, gönül elçisi ünlü anneler çocuklarıyla festivale katıldı.



Çocukların hayalleriyle ortaya çıkan resimler, 'Umut Renkleri Sergisi'nde yerini aldı. Resimler, Kırmızı Karavan'da kartpostal olarak da satışa sunuldu.

Festival boyunca etkinlikler gerçekleştirildi. Tuğba Özdinç Kater ile 'Rengarenk Kapı Süsü Atölyesi' ve Hilal Arslantürk Erk'in 'Maske Tasarım Atölyesi'nde el becerilerini sergileyen çocuklar, etkinlikte sahne alan müzisyen Onur Erol'un şarkılarıyla eğlendi.

İlki düzenlenen festivalde çocuklar hediyeler de aldı. Müzik etkinliğinden, oyunlardan atölyelere kadar etkinlikte elde edilen gelir, Kırmızı Çocuklar Derneği'nin çocuklar için çalıştığı projelere aktarılacak.

