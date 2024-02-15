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Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

AKOM 'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.

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