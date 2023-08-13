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Görüntülerde C.O'nun aracıyla gelin ve damadın etrafında drift yaptığı görüldü.

Ekiplerce, trafiği tehlikeye düşüren sürücü C.O'ya 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. C.O'nun sürücü belgesine el konuldu ve otomobili 60 gün süreyle otoparka çekildi.

İhbar sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, otomobilin kentteki bir düğün salonunun önünde park halinde olduğunu tespit etti.

C.O, trafiğe açık alanda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında drift yaptı.

Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Kavşağı’nda 16 CHN 46 plakalı otomobiliyle düğün konvoyuna katılan sürücü C.O. (26), düğün aracını durdurarak gelin ve damadı araçtan indirdi.

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