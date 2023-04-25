İSTANBUL, – The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ çok konuşulan orijinal yerli yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden büyük bir heyecanla beklenen ‘Aktris’, 31 Mayıs’ta Türkiye ile eş zamanlı dünyanın birçok ülkesinde Disney+’ta yayına giriyor. Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde yer aldığı diziden dikkat çekici yeni tanıtım yayınlandı. Pınar Deniz’in hayat verdiği Yasemin Derin karakterinin farklı kimliklere bürünmüş hallerini gördüğümüz tanıtım hikayeye dair yeni detayları izleyicilerle paylaşırken nefesleri kesecek, sürükleyici bir dizinin sinyallerini veriyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’ dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz ve Kaygılaroğlu’na Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’, 31 Mayıs’ta sadece Disney+’ta yayında…

HABER:ERCAN AYDIN