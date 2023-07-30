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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Tır şoförü Ü.P. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazada yaralanan 6'sı ağır 12 turist, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Tur minibüsü şoförü ile Ukrayna uyruklu rehber D.V'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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