Haber: Damla Oya Erman

Ancak rakamlar açıklanmadan önce bile "Barbie", satışta büyük bir başarı yakaladı.

Yıldız dolu kadrosu, sevilen yönetmeni, büyüleyici estetiği ve sonsuz sayıda Barbie temalı ürünleri sayesinde film aylardır büyük heyecan yaratıyordu.

Haziran ayında marka stratejisti Moshe Isaacian, Twitter üzerinde resmi ortaklıkları takip etmeye başladı. Paylaşımlarında Barbie logosu ile süslenmiş, sıcak pembe renge bürünmüş bir oyun konsolu, ayakkabı, otel, ev, sigorta reklamı, mum, halı, oje, paten, oyuncak araba, öğle yemeği kutusu, köpek kıyafeti, diş fırçası ve Barbie temasıyla süslenmiş birçok ürün yer alıyor.

Isaacian yaklaşık 50 ortaklık hakkında paylaşım yapmış durumda. Ancak bu sadece neredeyse yarısı: Efsanevi oyuncak üreticisi Mattel, Warner Bros. tarafından dağıtılan filmin çıkarttığı 100'den fazla marka anlaşması yapmış durumda.

Pazarlamacılar için "Barbie", farklı yaş gruplarından yeni müşterileri çekmek ve kültürel açıdan önemli olmayı sürdürmek için muazzam bir fırsata dönüştü. Günümüzde, görünüşte masum pazarlama kampanyalarının bile tartışmalı olabileceği bir ortamda, böyle bir fırsat her zaman önemlidir.

Gençlik dönemlerinde unutulmaz olan Barbie markası, yetişkinlere de hitap ettiği için büyük perakendeciler, yetişkin müşterileri çekerek aynı tür ürünleri çocuklarına da satmayı başarabiliyor.

"Barbie" filminin başarısını gören birçok şirketin neden işbirliği yapmak istediği açık. Ancak ortak ürünler, filmin kötü bir karşılama alabileceği dönemde, filmin yayınlanmasından önce düşünülmüş ve başlatılmıştı. Belirsizlik döneminde, bir araya gelerek riski paylaşmış oldular.

Ancak herkesin aynı yöne gittiği bir durumda, öne çıkmak daha da zor hale gelir.

Promosyonunuz başka bir şeye benziyorsa, etkisi sınırlı kalabilir ve dikkat çekmeyebilir. Bu nedenle, özellikle pembe ürünleri pazarlamak için "Barbie"nin başarısını kullanmak anlamına gelebilir.

Mattel'in stratejik olarak ortaklarını seçtiğini düşünen Isaacian, neredeyse tüm filmin dokunulabilir hissettirildiğini düşünüyor. Örneğin, Airbnb Malibu Dreamhouse işbirliği dikkat çekiyor ve çoğu ürün mutlu ve aile dostu olarak nitelendirilebilir.