ANTALYA AA- Seki Mahallesi'nde yer alan ve geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanan antik kentin, önemli bölümlerinin ziyaretçilere açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalara Türk Tarih Kurumu ve Alanya Belediyesi de destek veriyor.

Kent; sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike" heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, meclisi ve su sarnıçlarıyla öne çıkıyor.

"Çok önemli bulguları gün yüzüne çıkarttık"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, 5 yıldır sürdürdükleri kazılarda çok önemli bulguları gün yüzüne çıkarttıklarını söyledi.

Antik kentin 4 kilometrekare bir alanı kapladığını anlatan Ergürer, "Aslında kent, 3-4 kilometre mesafedeki mahallelere kadar yayılıyor. Tümünü düşündüğümüzde büyük bir kent olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Syedra'daki ilk çalışmaların 1994-1999 yıllarında sütunlu caddede başladığını anlatan Ergürer, 5 yıl önce kendilerinin de sütunlu cadde ve hamam merkezli çalışmaya başladıklarını aktardı.

Ergürer, çalışmaların daha sonra farklı alanlara kaydığını kaydederek, şunları söyledi:

"Kentin erken tarihine yönelik hamamı, meclisi, kaynak mağarası ve vaftiz mağarasında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kentin en dikkat çeken özelliklerinden olan merdivenlerinde de çalışmalara 2021'de küçük çalışmalarla başladık. Bu yıl çalışmalarımız hızlandı. Batı kapısından 100 metre yükseklikteki sütunlu caddeye çıkan merdivenler şu an aşılıyor. Kentin birbirine paralel büyük caddeleri ve bu caddeleri birbirine bağlayan sokak ve merdivenleri var. Bu merdivenleri bu yıl tamamlamaya çalışacağız. Bu çalışma tamamlandığında kent içerisinde tam bir gezi güzergahı ortaya çıkacak."

Amaç kenti bu yıl ziyarete açmak

Merdivenlerdeki çalışmaların oldukça zor olduğunu anlatan Ergürer, bitki örtüsü ile yapıların moloz taşlarından oluşturduğu metrelerce yükseklikteki dolguların, kaldırılarak zemine ulaşıldığını belirtti.

Ergürer, şu ana kadar en az 150 basamağın ortaya çıkarıldığını belirterek, "Önceden merdivenlerde sadece 3-4 basamak vardı. Tümü neredeyse açığa çıkarıldı. Antik kentler arasındaki en fazla ve en uzun merdiven diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri buluntularla kent tarihinin 3 bin yıl eskiye gittiğini dile getiren Ergürer, ilerideki çalışmalarla daha eski tarihlere giden buluntulara ulaşabileceklerini vurguladı.

Ergürer, 400 metre yükseklikte kurulan kentin deniz kıyısında, iki yıl kadar önce kurtarma kazısı yaptıklarını kaydederek, bu çalışmalarda liman ile buna bağlı caddeler ve bağlantı yollarını tespit ettiklerini bildirdi.

Bu seneki çalışmalardaki amaçlarından birinin de kenti ziyarete açmak olduğunu vurgulayan Ergürer, bu yıl içinde gezi güzergahında temizlik ve güvenlikle ilgili çalışmaları tamamlayarak yön levhalarını yerleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.