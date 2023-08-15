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90+6. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Eduardo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

45+ 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Augusto'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine ortasında Anderson, topu Efecan Karaca ile buluşturdu. Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR incelemesinde pozisyonda faul olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

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