Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP 28) final metniyle tüm ülkelerin artık dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaşması gerektiğini kabul ettiğini söyledi.

Sonucu memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Baerbock, "Şimdi dünya bir karar verdi. Fiili olarak bu iklim konferansı, fosil çağının sonunu mühürlemiştir. Elbette metindeki tüm noktalar, biz Avrupalıların istediği kadar açık ve bağlayıcı değil ancak iklim konferanslarında oybirliğine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, sonuç bildirgesinde, ülkelerin iklim hedeflerine ulaşabilmek için yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaları gerektiğinin açıkça belirtildiğine işaret ederek "Bugünkü karar, artık fosil yakıtlardan çıktığımızı açıkça belirtiyor, böylece hesap yapabilen herkes fosil yakıtlara yapılan yatırımların uzun vadede artık işe yaramayacağını biliyor." diye konuştu.

İklim politikalarında iki yıldır üzerinde çalışılan hedefe ulaşıldığını belirten Baerbock, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının üç katına ve enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması konusunda dünyadaki tüm ülkelerin anlaştığını kaydetti.

BM İklim Zirvesi'nde günlerce süren uzun müzakerelerin ardından 198 ülke, 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve eşitlikçi şekilde uzaklaşılması çağrısında bulunan bir metin üzerinde anlaşmaya varmıştı.