Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün en önemli duraklarından biri MHP Arena olacak.

İnşaatına 1929'da başlanan ve 1933'te açılışı yapılan Stuttgart Arena, Almanya Ligi takımlarından Stuttgart'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Alman futbolunun önemli yapılarından olan stadyum, geride kalan yaklaşık 1 asırlık süreçte birçok kez yenileme ve kapasite artırımı yaşadı.

Son yenilenmesi bu yıl başında tamamlanan stadyum, 54 bin kişi kapasitesiyle hizmete devam ediyor.

Sponsorlu adıyla MHP Arena olarak bilinen stadyum, yaklaşık 100 yıllık tarihinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla ön plana çıkıyor.

Üç büyük turnuvaya sahne oldu

MHP Arena'da iki FIFA Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası gerçekleştirildi.

İlk olarak 1974 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maça ev sahipliği yapan stadyumda daha sonra EURO 1988'de 2 maç oynandı. Stat, 2006 Dünya Kupası'nda ise biri üçüncülük müsabakası olmak üzere 6 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.

MHP Arena'da milli takımların dev organizasyonlarının yanı sıra kulüpler düzeyindeki turnuvaların finalleri de oynandı.

Dönemin Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Kupası'nda 1959 ve 1988'deki final karşılaşmaları Stuttgart'ta düzenlendi. 1962 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın finalinde de taraftarlar MHP Arena'da karşı karşıya geldi.

Futbol maçlarının haricinde atletizmde de büyük organizasyonların düzenlendiği stat, 1986 Avrupa Atletizm Şampiyonası ile 1993 Dünya Atletizm Şampiyonaları'na da ev sahipliği yaptı.

EURO 2024'te 5 maç oynanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Stuttgart Arena'da yapılacak 4. büyük organizasyon olacak.

Turnuva kapsamında stadyumda biri çeyrek final olmak üzere 5 müsabaka yapılacak. Müsabaka programı şöyle:

16 Haziran: Slovenya-Danimarka

19 Haziran: Almanya-Macaristan

23 Haziran: İskoçya-Macaristan

26 Haziran: Ukrayna-Belçika

5 Temmuz: Çeyrek final