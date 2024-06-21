Bundesnetzagentur tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Denizi'nde Heligoland'ın yaklaşık 120 kilometre batısında yer alan 1,5 ve 1 gigawatt gücündeki rüzgar santrali ihalelerinin sonuçlandığı belirtildi.

TotalEnergies'in 1,5 GW'lık sahayı megawatt başına 1,305 milyon avro değer üzerinden toplam 1,95 milyar avro ile kazandığının aktarıldığı açıklamada, EnBW'nin ise 1 GW'lık saha için megavat başına 1,065 milyon avro değer ile toplamda 1,06 milyar avroluk teklifinin kabul edildiği kaydedildi.

Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sonuçlar Almanya'da deniz üstü rüzgar enerjisine yatırım yapmanın cazibesini gösteriyor. Deniz üstü rüzgar enerjisi genişleme hedeflerine ulaşma yolunda bir başka önemli adım atıldı.” ifadelerini kullandı.