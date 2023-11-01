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Goller: Dk. 44 ve 69 Murat Uluç (Altay), Dk. 90+3 Enes Bakal (Aliağa Futbol)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda iki İzmir takımının mücadelesinde TFF 3. Lig ekibi Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup eden Trendyol 1. Lig temsilcisi Altay , adını 4. tura yazdırdı.

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