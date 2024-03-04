Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 primle 2 bin 102 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 3 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 380 liradan satılıyor

Altının gramı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 2 bin 109 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 380 liradan satılıyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle cuma günü altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 2 bin 83 dolardan günü tamamlayarak en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda da yükselişine devam ederek önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 87 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde, altına olan talebin artmaya devam ettiğini söyledi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükselirken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,53 ve yıllık bazda yüzde 67,07 artış kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 120 doların direnç, 2 bin 75 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.