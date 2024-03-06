Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 primle 2 bin 163 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 3 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 800 liradan satılıyor

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 172 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 800 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,6 artışla 2 bin 130 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığına dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerin ardından bugün para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 140 ve 2 bin 160 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 120 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.