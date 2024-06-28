Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 2 bin 458 liradan tamamladı.



Çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 170 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 463 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 170 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle varlık fiyatlamalarında belirsizlik sürerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Mayısta yayımlanan tahminlerde, ülkenin yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisindeki büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığına işaret eden verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydeden analistler, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Fed yetkililerinin dün açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tüm koşulları göz önünde bulundurarak, yılın dördüncü çeyreğinde faiz oranında indirime gidilmesinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ettiğini bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da enflasyon baskısının hala yüksek olduğu bir ortamda Fed'in faiz indirimini desteklemeye hazır olmadığını yineledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.