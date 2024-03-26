Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, altyapı kadın milli takımlarında yeni bir yapılanmaya gittiklerini ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli ile koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir sistem kurmak amacıyla böyle bir değişikliğe gitme kararı aldıklarını belirten Üstündağ, "Üst yapıyla alt yapının birlikte sistemli bir şekilde çalışması gerektiğine inanıyoruz. Kendisi uzun yıllar İtalya milli takımlarında hem üst hem de alt yapıda çalışmış ve kendisini ispatlamış bir isim. Tüm dünyada ve Avrupa'da örnek gösterilecek bir altyapımız var. Oldukça geniş bir sporcu havuzumuz bulunuyor. Yeni hocamıza görevinde başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Pieragnoli: "Bu göreve layık olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlük görevine getirilen Luca Pieragnoli ise Üstündağ ve yönetim kuruluna kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün benim için güzel bir gün çünkü dünyanın en önemli federasyonlarından birinde göreve başlıyorum. Bu göreve layık olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm altyapı milli takımlarının videolarını izlemek ve çalışmak için zamanımız var. Önümüzdeki turnuvalarda yapmamız gereken bütün işler hakkında iyi bir fikir edinebilirim. Altyapı milli takımlarımızla katıldığımız her turnuvada, yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak istiyoruz."

Pieragnoli kimdir?

15 Eylül 1962 doğumlu olan Luca Pieragnoli, antrenörlük kariyerine 1998 yılında İtalya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak başladı.

2003 yılında İtalya 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın başantrenörlük görevini üstlenen Pieragnoli, sırasıyla Club Italia, Calligaris Manzano, Argentario Progetto VoLei ve CFV Friultex Chions takımlarında görev yaptı.

2017-2021 yılları arasında İtalya Kadın Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Pieragnoli son olarak İtalya 20 ve 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımları'nı çalıştırdı.

Başarıları

Avrupa Gençlik Festivali Şampiyonluğu (2011)

Üç kez 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü (2003, 2011, 2013)

Dünya Üniversite Oyunları üçüncülüğü (2019)

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğu (2022)

19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası üçüncülüğü (2003)

Dünya Grand Prix üçüncülüğü (2017)

Dünya Şampiyonası üçüncülüğü (2018)

Avrupa Şampiyonluğu (2021)