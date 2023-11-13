Antalya

İlçede yaşayan Rüştü Mert Kesmen, tekneyle Alanya Kalesi açıklarında olta ile balık avlamaya gitti.

Denize olta bırakan Kesmen, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan Kesmen, iğnenin ucunda büyük bir Akya görünce şaşırdı.

Arkadaşıyla zorlukla tekneye çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Kesmen, yakaladıkları balığın yaklaşık 41 kilogram ağırlığında ve 1 metre 60 santimetre uzunluğunda olduğunu belirledi.

Amatör balıkçı Kesmen, kıyıya yanaştıklarında tuttukları 41 kilogramlık kuzu balığını sırtında taşıdı.

Kesmen'in bu anlarını, arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.