Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Ampute Futbol Milli Takımı, "namağlup şampiyon" ünvanını korudu

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda 16 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu'nda İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Grubunu lider bitiren milli takım, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya'yı rahat bir şekilde 11-0 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde Polonya'yı 5-1'lik skorla geçen Türkiye, 2021'de olduğu gibi finalde İspanya ile karşılaştı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Fransa'daki organizasyonda 42 gol atan milliler, sadece 2 gol yedi.

Fileleri 16 kez havalandırarak gol krallığına ulaşan Ömer Güleryüz, "en iyi oyuncu" ödülünü de kazandı.

Fransa'da oynadığı 6 maçı da kazanan Türkiye, Avrupa şampiyonalarında "namağlup" takım ünvanını da korudu.

Milli takım, daha önce düzenlenen iki Avrupa şampiyonasında çıktığı toplam 11 maçı da kazanmıştı.

Böylece Avrupa şampiyonalarında oynadığı 17 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında çıktığı karşılaşmalarda 104 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Milliler, "ilk kupa"yı İstanbul'da kaldırdı

Ay-yıldızlılar, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından organize edildi.

Finale kadar rakiplerine gol şansı tanımayan milliler, şampiyonluk maçına Beşiktaş'ın stadında çıktı. Şampiyonanın finalinde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 yenerek "ilk kupa"nın sahibi oldu.

Bu şampiyonlukla uzun süre adından söz ettiren milli takım, daha sonra başarılarına yenilerini ekledi.

Milliler, 2021 yılında Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'na da favori olarak gitti.

Krakow kentindeki organizasyonda rakiplerini farklı mağlup eden Türkiye, final maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

Final maçında da zorlanmayan ve rakibine 6-0 üstünlük kuran Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla Türkiye'ye döndü.

Dünya Kupası da müzede

Avrupa'da zirveyi rakiplerine bırakmayan Ampute Futbol Milli Takımı, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kupada basamakları teker teker çıkan milliler, Antalya'da yapılan 2007 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti ve organizasyon tarihinde ilk kez ilk 3 takım arasına girdi.

Daha sonra istikrarlı bir şekilde kupada dereceler elde eden Türkiye; 2010, 2012, 2014 yıllarında da dünya üçüncüsü oldu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran milliler, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluk maçına çıktı. Finalde Angola'ya penaltılar sonucu yenilen milli takım, çok yaklaştığı şampiyonluk kupasını kıl payı kaçırdı.

Türkiye, 2022'de bu kez ev sahibi olduğu organizasyonda finalde yine Angola ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen ve Angola'dan 2018'in rövanşını alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Ampute Futbol Milli Takımı'nın fotoğrafı ve "Tebrikler Türkiye 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu" yazısının bulunduğu görsele de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Gözden kaçırmayın Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ampute Milli Futbol Takımını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonu Türkiye. Her maçınızda yüreğinizi ortaya koydunuz, hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiniz hem Gazze'ye gösterdiğiniz destekle insanlık dersi verdiniz. Başarılarınız daim olsun." ifadesine yer verdi.