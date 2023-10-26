Ankara

Turizm sektörünün önde gelen otel, restoran, acente, proje ve kişilerinin ödüllendirildiği "4. ATİD Turizmin En'leri Ödül Töreni", Bilkent Otel'de yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin turizm sektörü için son derece anlamlı olduğunu söyledi. Turizmin, Türkiye için stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Alpaslan, gelecek yıllarda ekonominin daha güçlü, milletin refahının daha ileri düzeyde olması için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Alpaslan, Türkiye'nin geçen yıl turizmden 46 milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatarak, bu yıl hedefin 56 milyar dolar olduğunu dile getirdi. Turizm çeşitliliği açısından Türkiye'nin cennet bir ülke olduğunu vurgulayan Alpaslan, bu imkanların dünyaya tanıtılması ve doğru yatırımların yapılması gerektiğini anlattı.

İsrail-Filistin çatışmasına da değinerek, Gazze'ye yönelik saldırıları tüm dünyanın seyretmekle yetindiğini anlatan Alpaslan, "Gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bu soykırımın, insanlık ayıbının bir an önce bitmesini, sonlandırılması diliyorum." diye konuştu.

"Yabancı turistlerin gezeceği alanlar gittikçe çoğalıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "İnşallah nice yüzyıllara, ilelebet cumhuriyet." dedi.

Başkentte de turizm yapılabileceğini belirten Yavaş, bu kapsamda eskiyen kent merkezlerine yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı. Bu konudaki çalışmalarda Ulus ve civarına odaklandıkları bilgisini veren Yavaş, "Yabancı turistlerin de gelip gezeceği alanlar gittikçe çoğalıyor. Çıkrıkçılar'ı ihale ettik, kimse girmedi tekrar ihale edeceğiz. Hamamönü ile de birleştiği zaman kocaman bir 'old town' (eski şehir) ortaya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yavaş, turizmin canlanması için Ankara'ya yurt dışı direkt uçuşların da olması gerektiğini, böylece Ankara'nın turizminin ayağa kalkacağını vurguladı.

"Başkentimizi layık olduğu yere taşımak için yılmadan çalışıyoruz"

ATİD Başkanı Birol Akman, İsrail-Filistin çatışmasında "korkunç bir insanlık dramı" yaşandığını belirterek, Filistin'de yaşananların en kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

Pazar günü Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağını anımsatan Akman, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi, Milli Mücadele'nin simgesi Ankara'da, yeni yüzyıla çok daha güçlü bir giriş yapacağız. Ankaralı turizmciler olarak başkentimizi layık olduğu yere taşımak için yılmadan çalışıyoruz. Polatlı’daki Gordion Antik Kenti'nin ardından, 800 yıllık Arslanhane Camii'nin de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi, başkentimizin turizm atılımı açısından çok önemli bir başarı oldu. Ankara'mızın iki önemli sembolünün bu prestijli listeye dahil edilmesi, turizmin canlanması ve kentimizin kalkınmasında büyük bir rol oynayacak."

AA'ya "Yılın haber ajansı" ödülü

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tuna da başkentin turizm potansiyelinin işlenerek, Ankara'yı hedef kitlelerin zihninde "gri bir şehir" yerine tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, rengarenk turistik bir kent olarak konumlandırmak gerektiğini söyledi.

Bu konuda emek veren tüm turizmcileri kutladığını belirten Tuna, çabalarının sürekli hale gelmesini istedi.

Konuşmaların ardından, 35 kategoride ödüller sahiplerine verildi. Törende AA da yaptığı haberlerle turizm sektörüne sağladığı katkı dolayısıyla "Yılın haber ajansı" ödülüne layık görüldü. Ödülü, AA Ekonomi Haberleri Müdürlüğü Kıdemli Muhabiri Mehtap Yılmaz Özdemir aldı.