Mücadeleye Oturu, Ercan ve Rıdvan'ın basketleriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk 1,5 dakikada 7-0 üstünlük kurdu. Etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 6. dakikada farkı çift haneye (20-9) çıkardı. Berk Uğurlu ve Simonovic'in dahil olmasıyla Beşiktaş'ın oyunda dengeyi kurduğu ilk periyot, ev sahibi takımın 32-25 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ilk çeyreğin sonlarında yakaladığı tempoyu ikinci periyoda da yansıttı. Needham ve Berk ile skor üreten siyah-beyazlılar, 14. dakikada farkı 1 sayıya (34-33) indirdi. Rakibinin öne geçmesini önleyen Anadolu Efes, Thompson, Willis, Beaubois ve Ercan ile basketler bularak 18. dakikada farkı yeniden çift haneye çıkardı: 45-34. Müsabakanın devre arasına lacivert-beyazlıların 51-40 üstünlüğüyle girildi.

Anadolu Efes, ikinci yarının ilk dakikasında farkı 15 sayıya (55-40) taşıdı. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyodu lacivert-beyazlılar, 68-58 üstün kapattı.

Üstün oyununu sürdüren ve 37. dakikada farkı 19 sayıya (86-67) kadar çıkaran Anadolu Efes, mücadeleyi 90-75 kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ligde 27. maçında 24. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik Beşiktaş ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Beaubois 16, Bryant 12, Rıdvan Öncel 5, Ercan Osmani 13, Oturu 13, Willis 8, Doğuş Özdemiroğlu 4, Thompson 11, Salih Altuntaş 2, Erkan Yılmaz 4, Burak Can Yıldızlı 2, Emre Melih Tunca

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 11, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado, Samet Yiğitoğlu 12, Berk Uğurlu 9, Simonovic 8, Yiğit Arslan 6, Yağız Aksu

1. Periyot: 32-25

Devre: 51-40

3. Periyot: 68-58

Beş faulle çıkan: 32.51 Delgado (Beşiktaş Emlakjet)