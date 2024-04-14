Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington açısından Orta Doğu’da yaşananlarla Ukrayna’da yaşananlar arasında fark olduğunu vurguladı.

ABD’nin Orta Doğu’da büyük bir savaş istemediğini, dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalıştığını kaydeden Medvedev, "Gazze’deki cinayetler Biden’ın seçim umutlarını kötüleştiriyor, İsrail ile İran arasındaki savaş, ilave belirsizlik oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle ölenlere karşı ise ABD’nin kayıtsız olduğuna dikkati çeken Medvedev, "Her taraftan, ne kadar çok olursa o kadar iyi. Sonuçta bu, Amerikalı yetkililerin deyimiyle 'yatırım' ve 'yatırım' yapmaya devam ediyorlar." değerlendirmesine yer verdi.

"İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, İran’ın dün gece İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İran’ın bu saldırıları Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Şam’daki Büyükelçiliğine yönelik saldırılara cevap olarak gerçekleştirdiğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, 1 Nisan’da İsrail’in Şam’daki bu saldırısını Rusya’nın şiddetle kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Batılı üyelerinin tutumu nedeniyle bu saldırıya uygun yanıt verilemediğine dikkat çekildi.

Bölgede bir başka tehlikeli gerilimin tırmanmasından Rusya’nın büyük endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, Orta Doğu’da özellikle de Filistin-İsrail çatışması alanında "sorumsuz eylemlerle körüklenen krizlerin gerilimi arttıracağı" belirtildi.

Açıklamada, "İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umuyoruz. Yapıcı uluslararası oyuncuların buna katkıda bulunmasının önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.