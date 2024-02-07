Letonya'nın başkenti Riga ile aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 10 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan ve 12'sinden yenilgiyle ayrılan Maccabi Playtika ise 10. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında İsrail ekibi ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 95-86 mağlup ayrılmıştı.

Anadolu Efes ile Maccabi Playtika, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 26. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 25 müsabakanın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 12'sini ise İsrail temsilcisi kazandı.

Avrupa'da 827. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Playtika müsabakasıyla Avrupa kupalarında 827. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 826 maçta 465 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 579. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 578 mücadelenin 308'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 270'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.