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Fernando Santos: İkinci devre rakibi sahasına hapsettik ve maçı çevirdik

Fernando Santos: İkinci devre rakibi sahasına hapsettik ve maçı çevirdik

Avrupa Ligi'nin kararıyla tarafsız sahada Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kazanan Anadolu Efes , üst üste 2, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise üst üste 3, toplamda ise 13. yenilgisini aldı.

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