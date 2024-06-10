Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Wilbekin ve Hayes-Davis'in sayılarıyla skor 7-0'a geldi. Anadolu Efes'te Ercan Osmani pota altında etkili olurken, lacivert-beyazlı takım çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. İlk çeyrek, Fenerbahçe Beko'nun 16-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyot Fenerbahçe Beko'nun 4-0'lık serisiyle başladı: 20-13. Ercan Osmani ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 10-3'lük seri yakalayan Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 23-23. Karşılıklı basketlerin ardından Oturu'nun serbest atıştan bulduğu sayılarla Anadolu Efes maçta ilk kez öne geçti: 25-27.

Larkin'in 3 sayılık basketinin ardından Wilbekin ve Sertaç Şanlı'yla 5-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko yeniden öne geçti: 32-30.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler devreyi 39-34 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes farkı önce 3 sayıya indirdi, ardından Willis'in 3 sayılık basketiyle eşitliği yakaladı: 44-44.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde Anadolu Efes'te takımın en skorer ismi Ercan Osmani ile Elijah Bryant dörder faule ulaştı.

Çeyreğin son bölümüne kadar iki takım da karşılıklı sayılarla eşitliği bozamadı: 54-54.

Fenerbahçe Beko'da Papagiannis, Anadolu Efes'te de Doğuş Özdemiroğlu son hücumlarda basketi bulurken, çeyrek 56-56'lık eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın son çeyreğine Fenerbahçe Beko pota altından bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler Papagiannis ve Sertaç Şanlı'yla 9 sayı bulurken skor da 65-60'a geldi.

Bryant'ın 5 faulle oyundan çıkmasının ardından Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle fark 7 sayıya çıkarken, Anadolu Efes mola aldı: 72-65.

Molanın ardından savunmada etkili olan lacivert-beyazlılar, pota altı basketleriyle farkı 1 sayıya indirdi: 72-71.

Kalan sürede iki ekip de pota altı ve serbest atışlarla skor üretirken, bitime 24 saniye kala Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 80-80.

Bitime 3.8 saniye kala Willis'in faulü sonrasında 2 serbest atış kullanan Hayes-Davis, bu atışlardan birini sayıya çevirdi: 81-80.

Son topu kenardan kullanan Anadolu Efes, Larkin'le çember altından sayıyı bulurken maçı da 82-81 kazandı.

Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmayı kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, taraftarı önündeki bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

"İyi oyuncular ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiler"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, "İyi oyuncular ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiler." diye konuştu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mijatovic, oyuncularının kendilerini kanıtladığını ve sahaya karakter koyduklarını dile getirdi.

Agresif oynayarak maçı kazandıklarının altını çizen Mijatovic, şöyle konuştu:

"Bir sonraki maçta da bugünkü düşünceyle sahada olmalıyız. Oyuncularım birbirleri için oynamalı. Daha agresif olmalıyız. Finalin de keyfini çıkararak oynamamız gerekiyor. Bizim takımımız çok deneyimyli oyunculardan kurulu bir takım. Avrupa Ligi'nin ardından oyuncuların kendilerini kanıtlamaları gerekiyordu ve bugün bunu yaptılar. Çocuklar mücadeleyi seviyorlar. Atmosferin ne denli yüksek olması önemli değil. İyi oyuncular ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiler."

Derek Willis: Bugün enerjimi ortaya koydum ve performansımdan memnunum

Fenerbahçe Beko karşısında 20 sayı kaydeden Derek Willis, ilk 2 maçta sarı-lacivertli ekibin daha üstün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Potansiyel olarak son maç olduğunu düşündüğümüz bu maça daha çok enerji yansıtmamız gerekiyordu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Performansım için mutluyum. Her zaman olabildiğince verimli olmak istiyorum. Olabildiğince az şut atıp çok sayı atmak istiyorum. Bugün enerjimi ortaya koydum ve performansımdan memnunum."

Lacivert-beyazlı ekibin deneyimli isimlerinden Rıdvan Öncel de ilk 2 maçı kaybettiklerini hatırlatarak "O iki maçtaki performansın biz olmadığını biliyorduk. Kafamızı buna göre hazırladık. Gereken mücadeleyi gösterdik. Onlar şampiyonluğa bir maç uzaktalar. Seriyi evimize taşımak için bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Bizim için taşlar yerine oturdu. Diğer maçı da kazanıp seriyi evimize taşımak ve kupayı kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.