Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

821. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.