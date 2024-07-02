Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralılardan 4'ü işlemlerinin ardından taburcu edilirken, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otobüslerin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan 15 kişi sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.