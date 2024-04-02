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Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı. Güzergahta araç kuyrukları oluştu.

Sağlık ekipleri hafif yaralanan Alaattin E'yi ayakta tedavi etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakan Fidan, 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Fidan, 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Anadolu Otoyolu İstanbul İstikameti Güzeltepe Viyadüğü'nde, Alaattin E. idaresindeki 41 F 6272 plakalı kamyon, Yakup Yaman yönetimindeki 34 YY 1980 plakalı kamyon ve Pir Ö, kontrolündeki 61 K 14166 plakalı kamyonla çarpıştı.

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