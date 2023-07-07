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İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.

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