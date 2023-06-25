Düzce

Otoyolun Düzce geçişi, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yapıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, denetimlerin devam ettiği Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişindeki polis ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, çikolata ikram ettiği sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülerin araç plakalarına cezai işlem uyguluyor.

Bu arada Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu rampalarındaki trafik akışı, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

AA